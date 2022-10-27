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Меседж Зеленському від Путіна: Кремль прокоментував заяву президента Гвінеї-Бісау

Надія Клочко
glavcom.ua
Меседж Зеленському від Путіна: Кремль прокоментував заяву президента Гвінеї-Бісау
Президент Гвінеї-Бісау побував з візитом у Києві 26 жовтня
фото: Офіс президента

Президент африканської держави побував з візитом у Москві, а після того навідався до Києва

У Кремлі заперечують, що просили президента Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передати президентові України Володимиру Зеленському пропозицію про переговори від диктатора Володимира Путіна. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

«Якогось специфічного послання у цьому випадку немає, і про це не йшлося», – сказав Пєсков.

За словами представника Кремля, Путін розповів своєму африканському колезі всю історію переговорів з Україною, яка закінчилася відмовою з боку Києва.

Зазначимо, що президент Гвінеї-Бісау після візиту до Москви приїхав до Києва і заявив про нібито бажання Росії розпочати діалог. Український президент Володимир Зеленський відповів на це, що для діалогу потрібно поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Про це йшлося під час спільного брифінгу двох президентів.

Ембало розповів, що під час його візиту до Росії Путін просив передати Зеленському меседж. За словами президента Гвінеї-Бісау, Путін заявив про готовність до діалогу. 

Нагадаємо, 26 жовтня до України з робочим візитом прибув президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Президент Гвінеї-Бісау став першим лідером африканської держави, який відвідує нашу країну після 24 лютого. Радий вітати в Україні. 

Додамо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з африканської держави Гвінея-Бісау Умару Сіссоку Ембало учора, 25 жовтня. Під час переговорів президент Гвінеї-Бісау висловив свою зацікавленість у закупках у Росії фрегатів для своїх Військово-морських сил. Водночас Ембало дав зрозуміти, що його країні нічим платити за техніку, яку він просить у Росії.

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Теги: переговори путін Володимир Зеленський Дмитро Пєсков Африка

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