Румунія виділить кошти на зміцнення оборонної сфери України: скільки отримаємо

Румунія надасть Україні кошти на оборону у регіоні Чорного моря

Гроші спрямують на досягнення цілей зміцнення безпеки та стабільності поблизу Східного флангу НАТО

Влада Румунії переведе $1,4 млн до фонду НАТО. Ці гроші спрямують на зміцнення оборонної сфери України, Молдови, Грузії та Йорданії. Про це повідомляє G4Media.

Зазначається, що $1,4 млн – це невикористані кошти з пакету допомоги, який раніше Румунія виділяла для національної армії Афганістану. Зокрема, Україні Румунія виділила $400 тис., а Молдові – $600 тис. на зміцнення обороноздатності, $300 тис. для Грузії та Йорданії $100 тис.

Повідомляється, що кошти підуть на досягнення цілей зміцнення безпеки та стабільності поблизу Східного флангу НАТО, особливо в регіоні Чорного моря.

Нагадаємо, у вересні міністри закордонних справ Молдови й Румунії Ніку Попеску й Богдан Ауреску разом із українським колегою домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії.

Зокрема, країни погодили підписання тристороннього договору з метою посилення взаємозв'язку енергопостачання між Україною, Румунією та Молдовою. Також міністри домовилися збільшити двосторонні поставки електроенергії за контрактами між компаніями країн.

Разом з тим наприкінці серпня Румунія передала Збройним Силам України п'ятий пакет військової допомоги. Туди увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини для військового обладнання.