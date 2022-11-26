Міністри юстиції G7 зберуться у Берліні та обговорять воєнні злочини РФ

Очільник міністерства юстиції Німеччини Марко Бушманн закликає покарати винних у воєнних злочинах проти України

Міністри юстиції G7 зустрінуться 28 листопада у Берліні, щоб обговорити заходи, які дозволять ефективніше розслідувати воєнні злочини Російської Федерації в Україні. Про це йдеться у повідомленні Федерального міністерства юстиції Німеччини.

Зустріч міністрів юстиції Великої сімки – Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та США – відбудеться вперше.

«Передусім ми говоритимемо про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України, вони мають бути розкриті, а винні – покарані», – заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок організує зустріч глав МЗС країн Великої сімки (G7) для узгодження заходів щодо підтримки енергопостачання в Україні.

Посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що міжнародне право передбачає механізми, які дозволяють застосовувати судове переслідування до всього ланцюга командування.