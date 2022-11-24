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Німеччина скликає зустріч міністрів G7 щодо підтримки енергосистеми України

Надія Клочко
glavcom.ua
Німеччина скликає зустріч міністрів G7 щодо підтримки енергосистеми України
Очільниця МЗС Німеччини засудила російські удари по Україні
фото з відкритих джерел

Зустріч міністрів закордонних справ країн G7 відбудеться у Бухаресті

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок організує зустріч глав МЗС країн Великої сімки (G7) для узгодження заходів щодо підтримки енергопостачання в Україні.

«Наступного тижня у Бухаресті, як головувавання у G7, ми запросимо інших партнерів на рівні міністрів закордонних справ на зустріч, щоб ініціювати подальшу підтримку енергопостачання України», – написала Бербок у Twitter.

Німецька міністерка додала, що атаки Росії на цивільну інфраструктуру України – неприпустимий, нелюдський злочин.

«Путіну подобається занурювати людей в Україні в холод і темряву своїми ракетами. Він ніколи не зламає прагнення українців до свободи та нашої підтримки», – заявила Бербок.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

23 листопада ввечері відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо атаки РФ на українську енергосистему. Володимир Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН.

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Теги: енергетика Німеччина війна Україна Анналена Бербок

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