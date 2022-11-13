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Люксембург передає Україні 3D-сканери для розкриття воєнних злочинів Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Люксембург передає Україні 3D-сканери для розкриття воєнних злочинів Росії
Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш заявив, що 3D-сканери відправили напряму в охоплені війною регіони України
фото: today.rtl.lu

За допомогою сканерів слідчі зможуть сканувати масові поховання за лічені хвилини

Люксембург передав Україну 30 3D-сканерів, за допомогою яких можна сканувати великі території та збирати докази щодо воєнних злочинів, учинених росіянами. Про це повідомляє RTL Today.

Оскільки збір доказів є критично важливим кроком у цьому процесі, Люксембург нещодавно надав Україні 30 3D-сканерів, завдяки яким слідчі тепер зможуть сканувати масові поховання за лічені хвилини.

«Значні території нашої країни окуповані військами російської федерації. Після того, як ми відвойовуємо ці території, українські військові завжди шукають могили. Завдяки сканерам, тепер можна буде отримати докази, не торкаючись нічого. Це дозволяє нам збирати докази для судових процесів», – заявила заступник директора Інституту судових експертиз у Києві Наталія Нестор.

Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш заявив, що 3D-сканери відправили напряму в охоплені війною регіони України.  «Це не лише сканери, є внутрішнє програмне забезпечення, яке дозволяє користувачам сканувати великі території з усіма знайденими там об’єктами. Потім інформація обробляється комп’ютером, що є надзвичайно важливим і гарантує, що воєнні злочини будуть розкриті. Цей проєкт коштує нам 1,3 млн євро, але я думаю, що він того вартий. Це дійсно дуже допоможе Україні», – сказав він.

Загалом же, за словами міністра оборони Люксембургу, з початку повномасштабної війни в Україні Люксембург надав Києву матеріальної підтримки та зброї на суму 74 млн євро. Він також пообіцяв подальшу допомогу в наступному бюджетному році. «Це вирішальний етап, і тому так важливо, щоб ми підтримували цих людей. Вони справді борються за решту Європи», – зазначив він.

Зазначається, що згідно зі звітами організації Presute Russian War Crimes, на звільнених територіях, що були раніше окуповані російськими військами, було виявлено не менше 39 тис. порушень Женевських конвенцій. Українська юстиція розслідує ці повідомлення, сподіваючись, що це завдання стане легшим завдяки матеріально-технічній підтримці Люксембургу.

Нагадаємо, Люксембург заблокував третину всіх активів РФ у Європі.

Теги: військові Люксембург поховання гуманітарна допомога росія війна

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