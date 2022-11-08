Президент Фінляндії: Путін відповідальний за воєнні злочини в Україні

Саулі Нійністьо на даний момент не бачить можливостей для перемовин між Україною та Росією

Якщо є можливість досягти деескалації в Україні шляхом проведення перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним, то її потрібно використовувати. Таку заяву зробив президент Фінляндії Саулі Нійністьо, яку приводить Helsingin Sanomat.

Нійністьо заявив, що російський президент Путін відповідальний за воєнні злочини в Україні.

«Здається, що так. Я думаю, що все виглядає так, що він відповідальний за те, що сталося, за злочинні дії», – заявив президент, коли йому нагадали про злочини у Бучі та Маріуполі.

Президент Фінляндії також розповів про його позицію щодо сподівань президента Франції Еммануеля Макрона та сподівань канцлера Німеччини Олафа Шольца досягти деескалації в Україні шляхом проведення перемовин з Путіним.

«Я рішуче підтримую продовження зусиль Макрона та Шольца, якщо є шанс врятувати життя. Якщо є така можливість, її потрібно використовувати. На цей час я такої можливості не бачу», – сказав Нійністьо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається до зустрічі онлайн.

Зазначимо, що участь на цьому саміті може взяти і російський диктатор Володимир Путін. За словами президента Індонезії Джоко Відодо, Путін візьме участь у саміті лідерів «якщо у нього буде така можливість». Але якщо у диктатора цього не вдасться, то президент Індонезії проситиме його доєднатися віртуально.

У ЗМІ з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін вагається, чи їхати на саміт Великої двадцятки, що пройде на Балі.

До відома, у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що при ухваленні рішення щодо участі Путіна у саміті «двадцятки» буде враховуватися, зокрема, питання безпеки хазяїна Кремля.