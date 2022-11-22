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Посол США розповіла, як притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини

Альона Боженко
glavcom.ua
Посол США розповіла, як притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини
Посол з особливих доручень США вважає, що Путіна можна притягти до відповідальності за воєнні злочини
фото ілюстративне

«Агресія проти України є явним порушенням Статуту ООН»

Посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що міжнародне право передбачає механізми, які визначають відповідальність військового та державного керівництва країни-агресорки за воєнні злочини, вчинені її збройними силами або іншими структурами. Про це повідомляє «Укрінформ».

«У міжнародному праві існують доктрини, які дозволяють застосовувати судове переслідування до всього ланцюга командування», – зазначила представниця США у відповідь на прохання дати визначення, чи винний безпосередньо президент Путін у воєнних злочинах в Україні.

Вона пояснила, що такі доктрини передбачають, зокрема, відповідальність керівників за дії їхніх підлеглих. За її словами, це може бути застосовано, «якщо керівник знав або повинен був знати, що їхні підлеглі вчиняють зловживання, однак він не відреагував, щоби запобігти цьому заздалегідь чи належним чином розслідувати та притягти винних».

Шаак підкреслила, що така доктрина може застосовуватися як національними судами, так і в міжнародній правовій системі.

«Тож прокурори стежитимуть, куди приведуть докази», – зазначила представниця США.

Водночас, за її словами, такі системні зловживання з російського боку, як, наприклад, створення масштабної мережі фільтрації, вказують на те, що ці злочини не можуть бути скоєні без відповідальності представників всього ланцюга російської влади.

Вона також додала, що для того, щоби визначити офіційну оцінку діям російських сил щодо вчинення воєнних злочинів через їхні обстріли цивільної інфраструктури в Україні, а також інші випадки насильства, необхідно розглядати кожний такий випадок.

«Агресія проти України є явним порушенням Статуту ООН, і ми маємо все більше доказів того, що ця агресія супроводжувалася системними воєнними злочинами, скоєними в кожному регіоні, де були дислоковані російські сили», – зауважила представниця США.

Шаак зазначила, що це включає тортури й жорстоке поводження як із цивільними, так і з військовополоненими, а також спроби приховати ці злочини. Водночас, за її словами, йдеться про навмисні, невибіркові та непропорційні обстріли цивільного населення та елементів цивільної інфраструктури.

«Кожний окремий удар потрібно оцінювати з огляду на те, чи були поблизу військові об’єкти, або ж там були суто цивільні об’єкти», – зауважила представниця адміністрації.

Нагадаємо, 20 жовтня, парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі для судового переслідування представників російської влади за вторгнення в Україну.

Також Федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що уряд Німеччини допоможе Україні у переслідуванні військових злочинців.

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Теги: путін правосуддя населення військові агресія

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