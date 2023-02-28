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Міноборони Росії анонсувало хімічну атаку проти українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони Росії анонсувало хімічну атаку проти українців
фото ілюстративне

У Росії стверджують, що Україна за допомогою Сполучених Штатів нібито має намір реалізувати «масштабні провокації»

Кремлівські пропагандисти зробили чергову низку заяв і звинуватили США у планах провести в Україні провокацію з використанням токсичних хімікатів, нібито для того, аби скомпрометувати Росію. Мовляв, спецвантаж доставили до Краматорська (Донецька область) залізницею, після чого «хімікати завантажили на американські броньовики й відправили до лінії зіткнення».  Черговий російський фейк озвучив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов на брифінгу.

Забігаючи наперед, російський чиновник повідомив, що США розраховують, що провину за застосування хімзброї в Україні буде покладено на РФ. А також поспішив запевнити, що російські лабораторії дають змогу визначити країну випуску хімікату.

Кириллов також почав розповідати, що НАТО готується поставити в Україну 600 тис. доз антидотів від отруйних речовин. Військовий країни-агресорки вказав на заяву Джона Саллівана, посла США в РФ у 2020–2022 роках. Той на конференції в Міжнародному науковому центрі ім. Вудро Вільсон припустив, що Москва може використати токсичні речовини. Кирилов запевняє, що це не Росія планує таку операцію, а США та Україна.

Також у міноборони Росії заявили, що США нібито проводили в Україні експерименти, пов'язані з ВІЛ-інфекцією, зокрема над українськими військовими.

Нагадаємо, раніше міноборони Росії заявило, що Україна нібито готує провокації із вторгненням у невизнане Придністров'я.

Теги: росія Міноборони чиновник Україна хімікати Москва

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