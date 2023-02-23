Росія анонсувала вторгнення у Молдову

Придністров’я з 1992 року окуповане російськими військами

За традицією, Москва анонсує свої провокації і наперед звинувачує у них... Київ

Міноборони Росії заявило, що Україна нібито готує провокації із вторгненням у невизнане Придністров'я.

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«За наявною інформацією найближчим часом київський режим готує збройну провокацію проти Придністровської Молдавської Республіки, яка буде здійснена підрозділами Збройних сил України, у тому числі із залученням націоналістичного формування «Азов», – йдеться у повідомленні російського військового відомства.

Міноборони стверджує, що «як привід для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ з території Придністров'я». «Для цього українські диверсанти, що беруть участь у постановочному вторгненні, будуть переодягнені у форму військовослужбовців збройних сил Російської Федерації», – додали там.

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Міноборони Росії заявляє, що готове реагувати у разі будь-яких змін на кордоні України з невизнаним Придністров'ям.

Слід зазначити, що зазвичай Москва анонсує свої провокації і наперед звинувачує у них Україну.

Як відомо, Придністров’я – регіон вздовж лівого берега річки Дністер, є частиною Республіки Молдова, але з 1992 року контролюється самопроголошеною невизнаною Придністровською Молдавською Республікою).

Нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову.

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Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль відреагував.