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Росія анонсувала вторгнення у Молдову

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія анонсувала вторгнення у Молдову
Придністров’я з 1992 року окуповане російськими військами
фото ілюстративне

За традицією, Москва анонсує свої провокації і наперед звинувачує у них... Київ

Міноборони Росії заявило, що Україна нібито готує провокації із вторгненням у невизнане Придністров'я.

«За наявною інформацією найближчим часом київський режим готує збройну провокацію проти Придністровської Молдавської Республіки, яка буде здійснена підрозділами Збройних сил України, у тому числі із залученням націоналістичного формування «Азов», – йдеться у повідомленні російського військового відомства.

Міноборони стверджує, що «як привід для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ з території Придністров'я». «Для цього українські диверсанти, що беруть участь у постановочному вторгненні, будуть переодягнені у форму військовослужбовців збройних сил Російської Федерації», – додали там.

Міноборони Росії заявляє, що готове реагувати у разі будь-яких змін на кордоні України з невизнаним Придністров'ям.

Слід зазначити, що зазвичай Москва анонсує свої провокації і наперед звинувачує у них Україну.

Як відомо, Придністров’я – регіон вздовж лівого берега річки Дністер, є частиною Республіки Молдова, але з 1992 року контролюється самопроголошеною невизнаною Придністровською Молдавською Республікою).

Нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову.

Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль відреагував.

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Теги: росія Молдова війна Україна

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