Хімічна атака в Сєвєродонецьку. Рятувальники терміново звернулися до громадян

Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі

Рятувальники закликають мешканців Сєвєродонецька не виходити з укриттів. Окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.

«Авіаудар по Сєвєродонецьку. рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.Терміново Мешканці області! Не виходьте з укриттів!», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали про дію кислоти на людину.

«Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів», повідомили в ДСНС.

Рятувальники зазначають, що для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

«Підготуйте захисні маски для обличчя, пропитані содовим розчином При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору», – закликали рятувальники.

Перша допомога

При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Як відомо, ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку.

Окупанти вже не вперше гатять по хімзаводу в Сєвєродонецьку. Так, 21 травня росіяни вдарили по об’єднанню «Азот» – там сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд.

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