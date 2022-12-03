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Мирні переговори з РФ: Макрон заявив, що Росія повинна отримати гарантії безпеки

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мирні переговори з РФ: Макрон заявив, що Росія повинна отримати гарантії безпеки
Європа повинна підготувати свою майбутню архітектуру безпеки
фото: Global Look Press

Лідер Франції переконаний, що Путін боїться наближення НАТО до кордонів Росії

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю французькому телеканалу TF1, записаному під час його державного візиту до США на цьому тижні, передає Reuters.

Макрон сказав, що Європа повинна підготувати свою майбутню архітектуру безпеки.

«Це означає, що одним з важливих питань, які ми повинні вирішити – як завжди говорив президент Путін – є страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати Росії», – сказав Макрон.

«Ця тема буде частиною теми миру, тому ми повинні підготувати, що ми готові зробити, як ми захищаємо наших союзників і держави-члени, і як дати гарантії Росії в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів», – сказав Макрон.

Цього тижня і Росія, і Сполучені Штати заявили, що в принципі відкриті до переговорів, хоча президент США Джо Байден сказав, що буде говорити з Путіним тільки в тому випадку, якщо глава Кремля продемонструє свою зацікавленість у припиненні війни. Україна заявляє, що переговори можливі лише за умови, що Росія припинить напади і виведе свої війська.

Але зауваження Макрона свідчать про те, що він співчуває потребі Москви в гарантіях безпеки – вимозі, яка була в центрі уваги інтенсивної, але невдалої дипломатії напередодні війни.

8 лютого, за кілька тижнів до російського вторгнення, Путін заявив на спільній пресконференції з Макроном у Москві, що Росія і надалі намагатиметься отримати від Заходу відповіді на свої головні три вимоги щодо безпеки: жодного розширення НАТО; жодного розміщення ракет поблизу кордонів РФ; і скорочення військової інфраструктури НАТО в Європі до рівня 1997 року.

Сполучені Штати тоді заявили, що російські вимоги «не мають жодного сенсу».

Раніше стало відомо, чому Путін відмовився від погроз застосування ядерної зброї.

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Теги: росія НАТО війна путін Еммануель Макрон

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