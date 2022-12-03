Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю»

Останні зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки вносились ще у 1997 році

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Мінська на зустріч зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним. Про це передають росЗМІ.

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Відомо, що міністри обговорили питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва. Шойгу та Хренін внесли зміни до російсько-білоруської угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Зазначимо, що останні зміни вносились до угоди ще 19 грудня 1997 року.

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Шойгу заявив, що союзницькі відносини Росії з Білоруссю «набули особливого значення в умовах безпрецедентного тиску Заходу та його неоголошеної війни проти союзної держави».

Раніше політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.