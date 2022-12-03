Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю»
фото з відкритих джерел

Останні зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки вносились ще у 1997 році

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Мінська на зустріч зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним. Про це передають росЗМІ.

Відомо, що міністри обговорили питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва. Шойгу та Хренін внесли зміни до російсько-білоруської угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Зазначимо, що останні зміни вносились до угоди ще 19 грудня 1997 року.

Шойгу заявив, що союзницькі відносини Росії з Білоруссю «набули особливого значення в умовах безпрецедентного тиску Заходу та його неоголошеної війни проти союзної держави».

Раніше політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.

Читайте також: Навіщо Росія знову розгорнула війська в Білорусі – висновок ISW

 

Теги: Білорусь війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко у Путіна на гачку
Наступ із Білорусі: політолог пояснив, що стримує Лукашенка
Сьогодні, 12:57
Білорусь продовжує накопичувати на своїй території війська
На території Білорусі триває накопичення військ: генерал оцінив загрозу наступу
Сьогодні, 11:49
Білоруські військові перебувають біля кордонів України
Чи вступить Білорусь у війну проти України: аналіз ISW
Вчора, 06:22

Політика

Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю»
Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю»
Кремль знову заявив про плани Путіна приїхати на окупований Донбас
Кремль знову заявив про плани Путіна приїхати на окупований Донбас
Американські сенатори проведуть секретний брифінг щодо допомоги Україні
Американські сенатори проведуть секретний брифінг щодо допомоги Україні
Маск опублікував документи, що стосуються скандалу із сином Байдена
Маск опублікував документи, що стосуються скандалу із сином Байдена
ППО проти нього безсила: Пентагон презентував стратегічний бомбардувальник (відео)
ППО проти нього безсила: Пентагон презентував стратегічний бомбардувальник (відео)
Канада посилює санкції проти Ірану за співпрацю з РФ
Канада посилює санкції проти Ірану за співпрацю з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України
104K
Переговори про мир: аналітики ISW розкрили, що задумав Путін
76K
Скільки ще масштабних ракетних ударів чекати від РФ: прогноз РНБО
47K
Маск опублікував документи, що стосуються скандалу із сином Байдена
42K
США оцінили серйозність намірів Путіна щодо переговорів
27K
Загроза наступу з боку Білорусі: Данілов оприлюднив дані розвідки

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
Вчора, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Вчора, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту