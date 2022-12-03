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Стало відомо, чому Путін відмовився від погроз застосування ядерної зброї

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, чому Путін відмовився від погроз застосування ядерної зброї
Путін почав застосовувати енергетичну зброю проти України
фото з відкритих джерел

Путін почав застосовувати зовсім іншу зброю, а саме атаки на енергетичну інфраструктуру

США та інші країни-члени G7 змогли донести до Москви меседж про абсолютну неприпустимість застосування ядерної зброї, після чого Росія розпочала масштабні атаки щодо української енергетичної інфраструктури. Про це розповіла журналістам заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

«Ви бачили, що Сполучені Штати, а також союзники і, зокрема, партнери з «Великої сімки», дуже жорстко тиснуть на Кремль, пояснювали, наскільки неприйнятно та безвідповідально розкидатися цим (погрозами ядерною зброєю – «Главком»). І ми також дали зрозуміти, що Росія вже перетворила себе на державу-вигнанку. Але це вивело б реакцію та наслідки на зовсім інший рівень з очевидних причин», – сказала Нуланд.

За її словами, після цього Путін почав застосовувати зовсім іншу зброю, а саме атаки на енергетичну інфраструктуру.

«Перенесення цієї війни з поля бою до будинків цивільних осіб саме по собі є абсолютно неприйнятною ескалацією», – додала вона.

Також Нуланд зазначила, що США підтримують зусилля МАГАТЕ щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Раніше Володимир Зеленський розповів про найгарячіші напрямки фронту.

Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: Велика сімка США Україна ядерна зброя Вікторія Нуланд війна путін

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