Чи готовий Путін до мирних переговорів – заява Нуланд

Путін не щирий і не готовий до мирних переговорів

Путін на даний момент не готовий до мирних переговорів

Поведінка Росії показує, що Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів. Про це на зустрічі з українськими журналістами заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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«Президент Байден сказав, що якби Путін був серйозний, то він, очевидно, поговорив би з ним. І тоді Кремль одразу дав зрозуміти, наскільки вони несерйозні, заявивши, що попередньою умовою буде те, що ми всі визнаємо анексію територій, коли 143 країни на цій планеті сказали «ні» путінській анексії», – сказала Нуланд.

За її словами, дипломатія, очевидно, є кінцевою метою кожного, але має бути партнер, який також прагне цього.

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«Путін не щирий і не готовий до цього», – підкреслила заступниця держсекретаря США.

Вона додала, що хоча на початку війни могла бути деяка розгубленість у світі, поведінка Росії день за днем, тиждень за тижнем переконує все більше і більше людей та країн по всьому світу в тому, що тут відбувається насправді.

«У нас не було б 143 країни, які сказали «ні» анексії українських територій, якби сам Путін не був таким жорстоким. При цьому їх державний дезінформаційний апарат сильний, дуже добре фінансується. Вони використовують все, у тому числі і Православну Церкву, як ви знаєте, і як ви бачите тут», – сказала Нуланд.

Також за словами заступниці держсекретаря США, під час двох її поїздок до Африки останнім часом вона побачила, що африканські країни вже краще розуміють, що причиною продовольчої кризи є саме вторгнення РФ до України.

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