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Чи готовий Путін до мирних переговорів – заява Нуланд

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи готовий Путін до мирних переговорів – заява Нуланд
Путін не щирий і не готовий до мирних переговорів
фото з відкритих джерел

Путін на даний момент не готовий до мирних переговорів

Поведінка Росії показує, що Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів. Про це на зустрічі з українськими журналістами заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

«Президент Байден сказав, що якби Путін був серйозний, то він, очевидно, поговорив би з ним. І тоді Кремль одразу дав зрозуміти, наскільки вони несерйозні, заявивши, що попередньою умовою буде те, що ми всі визнаємо анексію територій, коли 143 країни на цій планеті сказали «ні» путінській анексії», – сказала Нуланд.

За її словами, дипломатія, очевидно, є кінцевою метою кожного, але має бути партнер, який також прагне цього.

«Путін не щирий і не готовий до цього», – підкреслила заступниця держсекретаря США.

Вона додала, що хоча на початку війни могла бути деяка розгубленість у світі, поведінка Росії день за днем, тиждень за тижнем переконує все більше і більше людей та країн по всьому світу в тому, що тут відбувається насправді.

«У нас не було б 143 країни, які сказали «ні» анексії українських територій, якби сам Путін не був таким жорстоким. При цьому їх державний дезінформаційний апарат сильний, дуже добре фінансується. Вони використовують все, у тому числі і Православну Церкву, як ви знаєте, і як ви бачите тут», – сказала Нуланд.

Також за словами заступниці держсекретаря США, під час двох її поїздок до Африки останнім часом вона побачила, що африканські країни вже краще розуміють, що причиною продовольчої кризи є саме вторгнення РФ до України.

Раніше Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту.

Нагадаємо, країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

Як відомо, до G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

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Теги: росія Україна Вікторія Нуланд США війна путін

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