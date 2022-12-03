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Кремль знову заявив про плани Путіна приїхати на окупований Донбас

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кремль знову заявив про плани Путіна приїхати на окупований Донбас
Путін не збирається припиняти війну в Україні
фото з відкритих джерел

Терміни візиту Путіна на окуповану територію України поки що невідомі

Російський диктатор Володимир Путін планує відвідати окупований Донбас. Про це журналістам повідомив речник хазяїна Кремля Дмитро Пєсков, інформують російські пропагандистські ЗМІ.

«Путін згодом відвідає Донбас», – сказав Пєсков.

Жодних деталей візиту він не повідомив.

Також Пєсков торкнувся теми мобілізації. Він зазначив, що нової інформації щодо проведення мобілізації в Росії немає, оскільки Путін повідомляв про її завершення.

Крім того, Пєсков прокоментував рішення Європейського Союзу, G7 та Австралії запровадити ліміт ціни на російську нафту. Він заявив, що Москва не сприйме стелю цін на російську нафту. Поки йде аналіз цієї ситуації, про подальші рішення російської влади повідомлять за його підсумками.

Раніше в Кремлі вже заявляли, що Путін може поїхати на окупований Донбас.

Пєсков заявляв, що Путін має «великі плани щодо розвитку Донбасу» й вирушить туди, «коли час прийде».

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Теги: росія Донбас війна путін Україна окупація

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