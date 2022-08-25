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«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
Рупор Кремля видав чергову порцію «перлів»
фото з відкритих джерел

Рашисти визнали провал своїх планів в Україні 
 

Російський пропагандист Володимир Соловйов під час чергового пропагандистського спічу на російському телебаченні заявив: рашисти після вторгнення в Україну зіштовхнулися із ситуацією, на яку не розраховували. 

Щоправда, провал цілей в Україні рупор Кремля пояснив не прорахунками ворогів, а черговою байкою про «взятий в заручники український народ».

«Ми думали, вестимемо спеціальну військову операцію, а довелося вести антитерористичну операцію. Тому що ЗСУ взяли в заручники український народ і використовують його як щит», –  сказав пропагандист. 

Соловйов традиційно не згадав, що як мирних українців як живий щит використовують якраз таки рашисти. Однак не забув додати улюблену казочку про США. Буцімто якби в Україні воювали США, то «знесли б Київ». От тільки зачинателькою воєн в Європі є якраз-таки країна-терористка РФ.

Нагадаємо, Соловйов у одному з останніх своїх ефірів неочікувано заявив, що є терористом.

Раніше тсало відомо, що російські війська не випускають людей з окупованого Ізюма у Харківській області. Їх використовують як живий щит.

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Теги: росія ЗСУ пропаганда

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