Італійський журналіст у прямому ефірі висміяв пропагандиста Соловйова (відео)
Скандал виник через появу в ефірі рупора Кремля
На італійському телебаченні в прямому ефірі місцевий журналіст звинуватив колегу у пропаганді на користь Путіна.
В соцмережі вже виклали репортаж з українськими субтитрами, де репортер Массімо Жилетті вів пряме включення з Красної площі у Москві. Спочатку він захоплювався архітектурою Кремля, а потім вирішив поговорити з путінським пропагандистом Володимиром Соловйовим.
Це стало останньою краплею для іншого журналіста, Алессандро Саллусті, який назвав свого колегу «прислужником найгіршої пропаганди, яка може бути». Саллусті також нагадав глядачам, що в будівлі Кремля приймалися рішення про вчинення найжахливіших злочинів минулого та теперішнього століття.
«Цей палац – це г*вно собаче», – підсумував італійський журналіст, після чого залишив ефір.
Нагадаємо, у Черкаській області служба безпеки України викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу пропаганду.
СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласнікі». У своїх постах вона підтримувала та популяризувала загарбників, а також виправдовувала їх злочини.
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