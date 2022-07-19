Італійський журналіст у прямому ефірі висміяв пропагандиста Соловйова (відео)

Скандал виник через появу в ефірі рупора Кремля

На італійському телебаченні в прямому ефірі місцевий журналіст звинуватив колегу у пропаганді на користь Путіна.

В соцмережі вже виклали репортаж з українськими субтитрами, де репортер Массімо Жилетті вів пряме включення з Красної площі у Москві. Спочатку він захоплювався архітектурою Кремля, а потім вирішив поговорити з путінським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Це стало останньою краплею для іншого журналіста, Алессандро Саллусті, який назвав свого колегу «прислужником найгіршої пропаганди, яка може бути». Саллусті також нагадав глядачам, що в будівлі Кремля приймалися рішення про вчинення найжахливіших злочинів минулого та теперішнього століття.

«Цей палац – це г*вно собаче», – підсумував італійський журналіст, після чого залишив ефір.

Нагадаємо, у Черкаській області служба безпеки України викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу пропаганду.

СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласнікі». У своїх постах вона підтримувала та популяризувала загарбників, а також виправдовувала їх злочини.

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