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    Італійський журналіст у прямому ефірі висміяв пропагандиста Соловйова (відео)

    Італійський журналіст Массімо Жилетті підіграв кремлівській пропаганді - Італійський журналіст у прямому ефірі висміяв пропагандиста Соловйова (відео)
    Італійський журналіст Массімо Жилетті підіграв кремлівській пропаганді
    скріншот з відео

    Скандал виник через появу в ефірі рупора Кремля

    На італійському телебаченні в прямому ефірі місцевий журналіст звинуватив колегу у пропаганді на користь Путіна.

    В соцмережі вже виклали репортаж з українськими субтитрами, де репортер Массімо Жилетті вів пряме включення з Красної площі у Москві. Спочатку він захоплювався архітектурою Кремля, а потім вирішив поговорити з путінським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

    Це стало останньою краплею для іншого журналіста, Алессандро Саллусті, який назвав свого колегу «прислужником найгіршої пропаганди, яка може бути». Саллусті також нагадав глядачам, що в будівлі Кремля приймалися рішення про вчинення найжахливіших злочинів минулого та теперішнього століття.

    «Цей палац – це г*вно собаче», – підсумував італійський журналіст, після чого залишив ефір.

    Нагадаємо, у Черкаській області служба безпеки України викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу пропаганду.

    СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласнікі». У своїх постах вона підтримувала та популяризувала загарбників, а також виправдовувала їх злочини.

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    Теги: росія окупанти телебачення пропаганда війна Італія Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Італійський журналіст у прямому ефірі висміяв пропагандиста Соловйова (відео)