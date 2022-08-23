Розвідка показала методичку російських агітаторів на окупованих територіях

Згідно з методичкою, окупантам заборонено брати у людей харчові продукти та медикаменти

Оприлюдненими інструкціями послуговуються агітатори кремлівської партії «Єдина Росія»

Російські окупанти розробили методичку, за якою агітатори переконують жителів захоплених територій України в тому, що армія РФ не мародери і не вбивці. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Як зазначили в українській розвідці, документ призначений винятково для інструкторів, афільованих керівництвом провладної російської партії «Єдина Росія». Його не можна передавати на ознайомлення третім особам.

«З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях визначено кремлівську партію «Єдина Росія». Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії. З іншого боку, сам зв’язок окупаційних структур з «Єдиною Росією» є секретною інформацією і не підлягає розголошенню», – повідомили в ГУР.

Згідно з методичкою, окупантам дозволено збирати кошти у населення. Однак через часті випадки отруєння суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти, зокрема герметично упаковані.

Документ містить таблицю з запитаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам і типовими відповідями з додатковими роз’ясненнями, наприклад:

Росія буде нас бомбити? – Ні, рф виконує високоточні удари по військовим об’єктам (українські новини є хибними).

Я не хочу жити в РФ – Ви просто боїтеся. рф країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції).

Чому ви це робите, вам платять? – Ні, ми добровольці (не члени партії).

Чому російська армія займається мародерством? – Російська армія не займається мародерством (якщо є свідки, сказати що це людський фактор і все).

Кажуть, що в РФ злидні – Це брехня, в РФ майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль.

Нам розповідали про Бучу – Це фейк від Зеленського.

Невже Зеленський нас ненавидить? – Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори зі США (згадати, що він наркоман).

Чому військова техніка знаходиться поруч з будинками? – З метою вашого захисту і безпеки.

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