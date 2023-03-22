НАТО було готове, коли російські танки ввійшли в Україну – Столтенберг

Єнс Столтенберг: «За лічені години наші оборонні плани набули чинності, від Балтійського до Чорного морів»

Генсек Альянсу наголосив, що відколи РФ здійснила окупацію Криму у 2014 році, в НАТО було здійснено найістотніше зміцнення колективної оборони за останнє покоління

НАТО було готове, що Росія розпочне широкомасштабне вторгнення в Україну. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає «Голос Америки».

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«Вторгнення, яке здійснив Путін, було шоком, але не стало несподіванкою», – зазначив він, назвавши його «кульмінацією моделі агресивної поведінки».

Генсек Альянсу додав, що відколи Росія здійснила окупацію Криму у 2014 році, в НАТО було здійснено найістотніше зміцнення колективної оборони за останнє покоління.

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«Отже, коли російські танки ввійшли в Україну, ми були напоготові. За лічені години наші оборонні плани набули чинності, від Балтійського до Чорного морів. Під командування НАТО було передано 40 000 військовослужбовців, забезпечено значну присутність у повітрі й на морі, а кількість бойових груп НАТО подвоєно з чотирьох до восьми», – додав Столтенберг.

Як повідомлялося, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США підтримують керівництво України у важкій битві за Бахмут і продовжуватимуть забезпечувати Київ усім необхідним. За його словами, найближчі тижні будуть вирішальними у війні, і США очікують, що президент Росії Володимир Путін спробує зробити ще один наступ.