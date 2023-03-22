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Війна в Україні: США очікують, що Путін спробує зробити ще один наступ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Війна в Україні: США очікують, що Путін спробує зробити ще один наступ
Оборона Бахмута триває
фото: Олександр Сирський/Telegram

Білий дім підтримує зусилля Києва у боротьбі за Бахмут

США підтримують керівництво України у важкій битві за Бахмут і продовжуватимуть забезпечувати Київ усім необхідним. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі CNN.

Відповідаючи на питання, чи не надто багато часу Київ приділяє боротьбі за Бахмут, Кірбі сказав: «Зараз 21 березня, а Бахмут все ще не зданий».

«Українці розставляють пріоритети у цій боротьбі – і росіяни явно розставили пріоритети. Ми… маємо переконатися, що президент Зеленський має все необхідне, де б він не вирішив боротися. Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми будемо зосереджені», – сказав Кірбі.

За його словами, найближчі тижні будуть вирішальними у війні, і США очікують, що президент Росії Володимир Путін спробує зробити ще один наступ.

«Ми маємо переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була готова до цього», – додав Кірбі.

Як відомо, російські загарбники намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, але українські військові тримають оборону та стримують ворожі штурми. Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку.

До слова, Міноборони України розкрило, хто керує обороною Бахмута. Міноборони також вказало на два важливі аспекти, завдяки яким фортеця Бахмут тримається.

Теги: Бахмут ЗСУ росія війна окупанти США

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