НАТО вигадало, як захищати газопроводи

Мета координаційного бюро – скласти карту можливих уражень

Після ймовірних актів саботажу на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» НАТО створює координаційний осередок для покращення захисту критичної інфраструктури. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає DW.

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Мета координаційного бюро – скласти карту можливих уразливостей та зміцнити співпрацю з представниками промисловості, наголосив Столтенберг.

За його словами, це сприятиме протидії загрозам щодо критичної інфраструктури – наприклад, трубопроводів та підводних кабелів.

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Зауважимо, останнім часом союзники НАТО посилили охорону особливо важливих об'єктів та обмін розвідувальною інформацією.

Нагадаємо, 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.