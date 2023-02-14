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НАТО вигадало, як захищати газопроводи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАТО вигадало, як захищати газопроводи
фото ілюстративне

Мета координаційного бюро – скласти карту можливих уражень 

Після ймовірних актів саботажу на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» НАТО створює координаційний осередок для покращення захисту критичної інфраструктури. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає DW.

Мета координаційного бюро – скласти карту можливих уразливостей та зміцнити співпрацю з представниками промисловості, наголосив Столтенберг.

За його словами, це сприятиме протидії загрозам щодо критичної інфраструктури – наприклад, трубопроводів та підводних кабелів.

Зауважимо, останнім часом союзники НАТО посилили охорону особливо важливих об'єктів та обмін розвідувальною інформацією.

Нагадаємо, 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. 

Теги: Єнс Столтенберг Північний потік НАТО газ

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