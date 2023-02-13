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Російські хакери атакували сайти НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російські хакери атакували сайти НАТО
фото з відкритих джерел

Зокрема, хакери атакували сайт штабу Спеціальних операцій НАТО

У неділю, 12 лютого, хакерської атаки росіян зазнали сайти Північноатлантичного союзу (НАТО). Про це повідомляє Radio ERFT з посиланням на DPA.

Прессекретар НАТО заявила, що кіберексперти оборонного альянсу активно займаються інцидентом, який який стосувався декількох вебсайтів.

Зокрема, хакерська атака була спрямована на сайт штабу Спеціальних операцій НАТО (NSHQ). Через це він був тимчасово недоступний.

Зазначається, що, серед інших, причетною до атаки була російська хакерська група Killnet.

НАТО більше не повідомило жодних подробиць про інцидент. Речник союзу заявила, що НАТО регулярно займається кіберінцидентами і дуже серйозно ставиться до питання кібербезпеки.

Нагадаємо, що США та Великобританія ввели санкції проти семи фізичних осіб, які, за даними відомства, є учасниками російського хакерського угрупування Trickbot.

Крім того, 5 лютого Національне агентство з кібербезпеки Італії виявило масовану хакерську атаку на сервери Європи та Америки з використанням програми-вимагача. Через хвилю атак було кілька тисяч скомпрометованих серверів по всьому світу – від європейських країн, таких як Франція, Фінляндія та Італія, до Північної Америки, Канади та Сполучених Штатів. 

До слова, українська «IT-армія» отримала доступ до інформації російської групи компаній ТОВ «Газпром» щодо випробування та впровадження автоматизованих систем на одному з найбільших газових родовищ Російської Федерації. 

Теги: хакер росіяни НАТО

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