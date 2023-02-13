Російська еліта визнає, що її долю вирішують політики НАТО та Європи

Від Путіна вже нічого, за великим рахунком, не залежить

«Вот я смотрю на Боррелей, там, на вот эту всю шайку, а по-другому не скажешь... И эти люди занимаются нашими с вами судьбами», – спікер російського МЗС Маша Захарова в суботу в програмі «Право знать!».

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Можливо, Маша хотіла просто ляпнути якусь гидоту за звичкою. Але випадково чітко сформулювала розуміння поточної ситуації російськими елітами: вони всі вже прийняли і змирились з фактом, що їхні долі зараз залежать вже не від них самих, не від Путіна, не від шантажу світу вуглеводнями, навіть не від «другої армії світу». Їхні долі вирішують союзники України. Можливостей впливу на яких щодня меншає.

Це означає, що зараз там тривають паралельно три останні стадії прийняття неминучого: заперечення і гнів вже відкинуто як безсенсові. Зараз серед російських еліт панують одночасно депресія, прийняття і спроби торгу. Останнє активно заохочують союзники, вже прямим текстом вказуючи, що для успішного торгу має бути прибрано Путіна.

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А про депресію і прийняття свідчить поширення офіційною пропагандою тез серії «якщо ми програємо зараз – ми коли-небудь потім обов'язково переможемо». По факту це нічим не відрізняється від мотиваційних мантр «життя як зебра – за чорною смугою завжди йде біла». Хоча вони, здається, вже змирились і з альтернативним фіналом – «або дупа».

Насправді непоганий знак для нас і союзників. З ворогом, котрий психологічно вже прийняв поразку і шукає оптимальний варіант розвитку подій вже після неї, набагато простіше домовлятись про повоєнний порядок.