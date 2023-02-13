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Чи може НАТО надати Україні літаки: роз’яснення Столтенберга

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи може НАТО надати Україні літаки: роз’яснення Столтенберга
фото ілюстративне

Генсек зазначив, що партнери України мають зосередитися на тому, щоб узгоджена раніше зброя працювала належним чином

Створення безпольотної зони в Україні та надсилання літаків НАТО, щоб забезпечити її означає пряму участь Альянсу у війні, тоді як зараз обговорюється передача країнами-членами літаків українцям, щоб вони могли ними користуватися. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні чергового «Рамштайну».

«Нам потрібно розрізняти два підходи. Одна річ – це те, що ми багато обговорювали минулого року, питання про те, чи має НАТО створити заборонену для польотів зону в Україні та надіслати літаки НАТО, щоб забезпечити її. Тоді це було б прямою участю НАТО. Це зовсім інше, ніж те, що зараз обговорюється», – сказав він.

Генсек зазначив, що окрім обговорення постачання нових типів озброєння, партнери України мають зосередитися на тому, щоб узгоджена раніше зброя «працювала належним чином».

«Мусимо переконатися, що системи ППО працюють, артилерія має боєприпаси, запасні частини, технічне обслуговування, логістичну та іншу підтримку. Це все величезне логістичне завдання, що потребує щоденних дій. Найнагальніше – забезпечити, щоб усі системи, які були доставлені, працювали, як належить», – додав Столтенберг.

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Теги: винищувач НАТО війна росія

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