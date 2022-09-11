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Не стримали удару ЗСУ. Кремль відсторонив командування західного угруповання армії РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Не стримали удару ЗСУ. Кремль відсторонив командування західного угруповання армії РФ
Через розгроми окупаційної армії у РФ змінили командування західного угрупування військ
фото: ГУР ЗСУ

Керівний склад західного угруповання ЗС РФ відсторонено від командування

Через розгроми окупаційної армії у Росії змінили командування західного угрупування військ. Тепер це угрупування очолить командувач угруповання військ «Центр» генерал-лейтенант Олександр Лапін. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

Керівний склад західного угруповання ЗС РФ відсторонено від командування. Причина такого рішення – нищівні поразки, отримані у результаті наступу українських Сил Оборони.

3 метою відновлення «стійкості управління» угруповання, його очолить командувач угруповання військ «центр» генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом. На даний час оперативний склад УВ «центр» перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.

«На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні)», – повідомляє ГУР МО. 

Теги: Міноборони

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