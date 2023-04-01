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Новим генсеком НАТО може стати жінка: ЗМІ назвали ім’я

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Новим генсеком НАТО може стати жінка: ЗМІ назвали ім’я
Урсула фон дер Ляйєн претендує на посаду генсека НАТО
фото з відкритих джерел

Лондон може заблокувати кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн на пост генсека НАТО

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн може стати новим генсеком НАТО після відставки Єнса Столтенберга. Про це повідомила газета The Sun.

За інформацією джерел видання, деякі держави-члени НАТО виступили за те, щоб фон дер Ляйєн очолила альянс уже в жовтні. При цьому її повноваження на посаді голови Єврокомісії закінчуються лише наступного року.

Таблоїд підкреслив, що призначення фон дер Ляйєн з високою ймовірністю натрапить на опір з боку євроскептиків, насамперед Великої Британії. Британські джерела припустили, що Лондон, ймовірно, накладе вето на кандидатуру фон дер Ляєн, посилаючись на її поганий досвід на чолі міноборони Німеччини.

Нагадаємо, Столтенберг обіймає посаду Генсека НАТО з 2014 року. Термін повноважень нинішнього генерального секретаря було продовжено в березні минулого року після вторгнення Росії в Україну.

Раніше журналісти з’ясували кілька можливих кандидатур на посаду генсека НАТО. І нинішній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг – найпопулярніша з них. 

Другий варіант містить кілька прізвищ європейських високопосадовців, які найактивніше проявили себе в питаннях підтримки України. Серед них прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Третій варіант передбачає злам парадигми, в якій всі попередні генеральні секретарі НАТО були чоловіками. Тож посаду, вважають опитані журналістами дипломати, може обійняти прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте, президентка Словаччини Зузана Чапутова та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з Німеччини.

Теги: НАТО Єнс Столтенберг Велика Британія Єврокомісія

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