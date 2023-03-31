НАТО заборонило своїм співробітникам завантажувати TikTok

Співробітникам Альянсу розіслали повідомлення з оголошенням про заборону

Північноатлантичний альянс офіційно заборонив співробітникам завантажувати додаток TikTok на свої пристрої, посилаючись на міркування безпеки. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що сьогодні співробітникам Альянсу розіслали повідомлення з оголошенням про заборону. Повідомлення зробило заборону офіційною, але TikTok і раніше не можна було використовувати на пристроях, виданих НАТО, за словами чиновників, через внутрішні технічні обмеження.

«Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО висуває жорсткі вимоги до визначення додатків для використання в службових цілях. TikTok недоступний на пристроях НАТО», – заявив високопоставлений представник НАТО.

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Раніше повідомлялося, що один із найбільших у Європі виробників боєприпасів зіткнувся з перешкодою на шляху до запланованого розширення свого найбільшого заводу. Причиною стали відео TikTok&

До слова, на сайті президента вже зареєстровано петицію про заборону TikTok в Україні.