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Медведєв пригрозив миротворцям НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Медведєв пригрозив миротворцям НАТО
фото з відкритих джерел

Медведєв про НАТО: «Такі «миротворці» – наші прямі вороги. Вовки в овечій шкурі» 

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився новими погрозами у бік Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на тлі чуток про можливе введення миротворців Альянсу на територію України, які ходять в кулуарах ЄС. Про це він написав у Telegram.

Політик зазначив, що представники військового блоку – це «вовки в овечій шкурі», які пропонують свої «миротворчі послуги» для того, щоб стати на бік Києва й довести ситуацію на фронті до точки неповернення. 

«Натовці – не просто наглі тварюки, які зіскочили з котушок від своєї жадоби й нахабства. Вони тримають всіх інших за кінчених п... придурків. І, цинічно посміхаючись, пропонують свої «миротворчі» послуги», – написав він.

Медведєв також пригадав США їх операції по введенню американського контингенту військ у Корею, Югославію, Ірак, Афганістан та країни Африки, вказавши, що їхня присутність в Україні знову призведе до «трагедії». 

«Такі «миротворці» – наші прямі вороги. Вовки в овечій шкурі. Вони будуть законною метою для наших Збройних сил, якщо розмістяться на передовій без згоди Росії зі зброєю в руках та будуть безпосередньо погрожувати нам. І тоді ці «миротворці» повинні бути безжально знищені», – підсумував поплічник Путіна.

До слова, триває 401-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно тероризувати мирних громадян нашої країни. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах міста Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети. Для авіаційних ударів противник також задіяв шість ударних БпЛА типу «Шахед-136» – усі вони були знищені нашими захисниками.

Теги: НАТО росія війна Україна

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