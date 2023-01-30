Новим генсеком НАТО стане старий генсек НАТО?

Європейські дипломати припускають, що термін повноважень Єнса Столтенберга буде пролонговано

Наступний генеральний секретар НАТО повинен жорстко балансувати, заохочуючи столиці продовжувати постачати зброю в Україну та розбудовувати власну оборону Альянсу. Мало хто підходить на цю надзвичайно важливу роль, пише видання Politico.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Опитавши європейських дипломатів, журналісти з’ясували кілька можливих кандидатур на посаду генсека НАТО. І нинішній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг – найпопулярніша з них. Тобто чимало співрозмовників Politico вважають, що пану Столтенберг просто продовжать термін повноважень.

Другий варіант містить кілька прізвищ європейських високопосадовців, які найактивніше проявили себе в питаннях підтримки України. Серед них прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Третій варіант передбачає злам парадигми, в якій всі попередні генеральні секретарі НАТО були чоловіками. Тож посаду, вважають опитані журналістами дипломати, може обійняти прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте, президентка Словаччини Зузана Чапутова та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з Німеччини.

«Пора призначити генерального секретаря-жінку. Якщо чоловіки намагатимуться займати свої посади вічно, у справедливого представництва жінок ніколи не буде шансів», – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Деякі союзники наполягають на більшій регіональній різноманітності. Столтенберг, який обіймає цю посаду з 2014 року, – колишній прем'єр-міністр Норвегії. Його попередниками були данець, нідерландець і британець.

Термін повноважень нинішнього генерального секретаря було швидко продовжено в березні минулого року після вторгнення Росії в Україну. Зараз багато чиновників вважають, що ще одне продовження для Столтенберга, нехай навіть на короткий термін, є серйозною можливістю.

Незважаючи на те, що деякі делегації воліють бачити найближчим часом нове обличчя, Столтенберга, як і раніше, сприймають як рідкісного високопоставленого чиновника, який може зберігати холоднокровність – і дотримуватися сценарію – навіть у найсерйозніших кризах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але в разі рішення про продовження, подальший вибір уже нового генсека може збігтися в часі з конкурсом на заміщення вищих посад у ЄС у 2024 році, не кажучи вже про майбутні президентські вибори у США, чого деякі союзники вважали за краще б уникнути.