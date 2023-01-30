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Новим генсеком НАТО стане старий генсек НАТО?

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Новим генсеком НАТО стане старий генсек НАТО?
фото з відкритих джерел

Європейські дипломати припускають, що термін повноважень Єнса Столтенберга буде пролонговано 

Наступний генеральний секретар НАТО повинен жорстко балансувати, заохочуючи столиці продовжувати постачати зброю в Україну та  розбудовувати власну оборону Альянсу. Мало хто підходить на цю надзвичайно важливу роль, пише видання Politico.

Опитавши європейських дипломатів, журналісти з’ясували кілька можливих кандидатур на посаду генсека НАТО. І нинішній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг – найпопулярніша з них. Тобто чимало співрозмовників Politico вважають, що пану Столтенберг просто продовжать термін повноважень.

Другий варіант містить кілька прізвищ європейських високопосадовців, які найактивніше проявили себе в питаннях підтримки України. Серед них прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Третій варіант передбачає злам парадигми, в якій всі попередні генеральні секретарі НАТО були чоловіками. Тож посаду, вважають опитані журналістами дипломати, може обійняти прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте, президентка Словаччини Зузана Чапутова та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з Німеччини.

«Пора призначити генерального секретаря-жінку. Якщо чоловіки намагатимуться займати свої посади вічно, у справедливого представництва жінок ніколи не буде шансів», – сказав високопоставлений дипломат НАТО.
Деякі союзники наполягають на більшій регіональній різноманітності. Столтенберг, який обіймає цю посаду з 2014 року, – колишній прем'єр-міністр Норвегії. Його попередниками були данець, нідерландець і британець.

Термін повноважень нинішнього генерального секретаря було швидко продовжено в березні минулого року після вторгнення Росії в Україну. Зараз багато чиновників вважають, що ще одне продовження для Столтенберга, нехай навіть на короткий термін, є серйозною можливістю.

Незважаючи на те, що деякі делегації воліють бачити найближчим часом нове обличчя, Столтенберга, як і раніше, сприймають як рідкісного високопоставленого чиновника, який може зберігати холоднокровність – і дотримуватися сценарію – навіть у найсерйозніших кризах.

Але в разі рішення про продовження, подальший вибір уже нового генсека може збігтися в часі з конкурсом на заміщення вищих посад у ЄС у 2024 році, не кажучи вже про майбутні президентські вибори у США, чого деякі союзники вважали за краще б уникнути.

Теги: НАТО Єнс Столтенберг

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