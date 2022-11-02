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Окупанти продовжили перебування в СІЗО кримському політв'язню Мустафаєву

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти продовжили перебування в СІЗО кримському політв'язню Мустафаєву
Колегія задовольнила клопотання сторони обвинувачення
фото з відкритих джерел

Політв'язню Кремля Марлену Мустафаєву продовжили арешт до 10 лютого 2023 року

Кримському політв'язню Марлену Мустафаєву продовжили перебування в СІЗО до 10 лютого наступного року. Про це повідомила Кримська солідарність.

«Колегія задовольнила клопотання сторони обвинувачення у повному обсязі і призначила підсудному перебування під вартою в СІЗО до 10 лютого 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судовий процес щодо Марлена Мустафаєва вже мав добігати завершення, сторони підготували виступи у дебатах. Але перед цим адвокати вирішили переконатися у справжності доказів у справі – і загалом в їх існуванні. Мустафаєв наполягає, що заборонену літературу йому підкинули, і на ній навіть немає відбитків його пальців.

Стадію дебатів сторін відклали. Наступне засідання у цій справі призначено на 15 листопада.

Нагадаємо, уранці 9 лютого ФСБ провела обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському та Білогірському районах АР Крим, а також у Балаклавському районі Севастополя.

У результаті Марлен Мустафаєв, Ернест Сейтосманов, Ансар Османов та Аметхан Абдулвапов були затримані за обвинуваченнями у нібито причетності до «Хізб ут-Тахрір». Нагадаємо, ця політична організація легально діє на території України та більшості держав світу, але в Росії вона визнана терористичною.

Нагадаємо, триває 252-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: Крим росія політв’язні

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Політика

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