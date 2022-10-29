Окупанти заявили про атаку безпілотників на їхні кораблі в Криму (відео)

Кримські гауляйтери підняли на ноги всі служби

Кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти. Про це заявив очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.

«У місті жодних об'єктів не вражено. Зберігаємо спокій. Ситуація під контролем. Всі оперативні служби напоготові», – написав він у своєму телеграм-каналі.

У соцмережі з'явилося відео, на якому зафіксовано стовп диму над Севастопольською бухтою.

Нагадаємо, вранці 27 жовтня «влада» окупованого Криму заявила, що вночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку безпілотника.

У тимчасово окупованому Криму загарбники мають намір перевірити готовність укриттів та захисних споруд, після чого позначити для місцевих мешканців місця їхнього розміщення.

Як відомо, Україна може використати досвід Хорватії з деокупації територій під час реінтеграції Криму, але це буде тривалий процес.