Угорщина проводить масштабну дезінформаційну кампанію проти України

Меседжі, поширені угорськими медіа та політиками широко тиражуються у ЗМІ Росії

Видання PestiSracok (Будапешт) зняло «репортаж» під заголовком: «Чоловіків на Закарпатті зганяють, як худобу».

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Репортаж зроблений таким чином, що перевірити його неможливо. Обличчя на відео приховали, а голоси змінили, начебто з міркувань безпеки. Емоційна складова та оціночні судження в сюжеті заміняють фактаж, як це часто буває у маніпулятивних новинах. Фотографії з Ужгорода видають за фотографії із Берегова, через те що останнє є найбільш угорським містом Закарпаття і це має підтвердити наратив авторів сюжету про масову мобілізацію угорців.

Далі, маніпуляцію підхоплюють інші угорські видання: Origo, Sonline, Promenad24, Magyar Nemzet, Mandiner. А за ними й російські ЗМІ, де починає активно розганятися фейкова історія про «злочинну» мобілізацію угорців Закарпаття. У цій дезінформаційній кампанії беруть участь і видання, що публікуються в Україні. Ужгородське видання karpathir.com, що фінансується фундацією фундація Magyar Szív – Magyar Szó, поширило низку фейків угорською. Основний їх наратив: українці, прикриваючись війною, намагаються вирішити проблеми з угорською спільнотою, відправивши її представників на смерть.

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Паралельно угорські ЗМІ поширюють тему про втрати 128-ї гірсько-піхотної бригади, що базується в місті Мукачево на Закарпатті, зазначаючи що у боях »могло загинути багато угорських вояків Закарпатської бригади.»

Угорські ЗМІ стверджують, що морги Мукачево переповнені і українська влада, змушена зберігати тіла кілька тижнів або навіть місяць у рефрижераторах неподалік угорського кордону. У якості «доказів» використовують відеорепортаж Al-Jazeera від 9 травня 2022 року, де показані рефрижератори з загиблими солдатами ЗС РФ, яких відмовляється забрати російська влада.

Після ЗМІ у кампанію включилися і угорські політики. Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що закарпатських угорців «жорстким чином» мобілізують до ЗСУ і багато з них гинуть, зокрема через великі втрати в згаданій 128-й бригаді. А відбувається це, на переконання Сійярто, бо, Будапешт наполягає на мирних переговорах, але Київ цією пропозицією нехтує.

Паралельно держсекретар Угорщини з національної політики Тамаш Менцер звинуватив українську владу в тому, що вона, нібито, не припиняла антиугорських акцій на Закарпатті, які не дозволять Україні стати членом Європейського союзу. Заяви Сійярто та Менцера широко розійшлися не лише угорськими, але й російськими ЗМІ.

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Кульмінація антиукраїнської медійної кампанії - акція протесту 28 січня, що відбулася під стінами українського посольства в Будапешті. Її організувала громадська організація «Угорська спільнота за мир». Акція використовує всі згадані наративи, і проводилася проти використання «київським режимом» угорців Закарпаття як «гарматного м'яса» у війні. У своєму анонсі організатори стверджували, що Київ, «тисячами відправляє угорців на вірну смерть» для «розправи над Закарпаттям і цілим угорським народом».

Меседжі, поширені угорськими медіа та політиками широко тиражуються у ЗМІ Росії, щоб розпалювати ворожнечу між українцями та угорцями на Закарпатті.