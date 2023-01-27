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Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ – Орбан

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ – Орбан
фото з відкритих джерел

Євросоюз готує десятий пакет санкцій на кінець лютого

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме запровадження санкцій проти Росатома. Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Kossuth Rádió.

«Ми взагалі не підтримуємо санкції й навіть не голосуємо за них, але там, де вони не зачіпають чутливі питання, ми їм не перешкоджаємо. Ми їх не підтримуємо, але не перешкоджаємо їм. І є моменти там, де ми мусимо накласти вето, так було з газовим питанням. І ми діятимемо дуже жорстко в питаннях ядерної енергетики», – сказав Орбан.

Зазначається, що Угорщина виступає проти санкцій щодо Росатома, тому що ця компанія має побудувати їй два нових атомних енергоблоки. Єдина угорська електростанція «Пакш» побудована за радянським проєктом, усі чотири реактори – типу ВВЕР-440. У серпні 2022 року Угорщина, попри заклики України, видала Росатому ліцензію на будівництво АЕС «Пакш-2» з двома енергоблоками ВВЕР-1200 третього покоління.

Євросоюз готує на кінець лютого десятий пакет санкцій.

Нагадаємо, раніше  Угорщина спочатку заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі €500 млн з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.  Втім, за словами кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Джозвяка, Угорщина пізніше вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Влада країни також  заборонила транзит зброї для ЗСУ через свою територію, адже нібито  турбується  про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.

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Теги: війна Угорщина санкції росія

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