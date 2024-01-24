Падіння літака у Білгороді. Міноборони РФ стверджує, що на борту були українські полонені

За попередньою інформацією на борту було 63 людини

За повідомленням міністерство оборони країни-агресорки на борту літака, що впав у Білгородській області сьогодні зранку, перебували українські полонені.

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«На борту Іл-76, що впав, перебувало 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися в Білгородську область для обміну, шість членів екіпажу літака і троє супроводжуючих», – йдеться у повідомленні.

Наразі очікуємо офіційної інформації від української сторони.

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Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.