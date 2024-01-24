У Білгородській області РФ впав військовий літак (відео)

Подробиці інциденту з'ясовуються

Сьогодні, 24 січня, у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76 упав. Наразі подробиці інциденту з'ясовуються.

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Також губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. «Зараз на місці працює слідча група співробітники МНС», – заявив Гладков. Він також повідомив, що виїхав на місце інциденту для з'ясування усіх подробиць.

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За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін. Проросійський блогер Анатолій Шарій написав, що усі пасажири літака загинули. За попередньою інформацією, на борту нібито було 63 людини. Згодом Міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Зазначимо, наразі немає офіційної заяви від української сторони.

Раніше повідомлялося, що у Ненецькому автономному окрузі Росії через намерзання льоду впав літак Ан-2, на борту якого було 12 людейю