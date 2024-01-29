Пашинян запропонував Азербайджану пакт про ненапад

Єреван запропонував Баку кілька гарантій безпеки, зокрема дзеркальне відведення військ від адміністративного кордону Вірменської РСР та Азербайджанської РСР, а також механізм взаємного контролю над зброєю

Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим. Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає News.am.

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«Ми запропонували Азербайджану зробити демілітаризацію кордону, також механізм взаємного контролю над озброєннями, також підписання пакту про ненапад, якщо виявиться, що підписання мирного договору займе більше часу, ніж очікувалося», – сказав Пашинян.

Він зазначив, що Єреван запропонував Баку кілька гарантій безпеки, зокрема дзеркальне відведення військ від адміністративного кордону Вірменської РСР та Азербайджанської РСР, а також механізм взаємного контролю над зброєю.

«Республіка Вірменія не має претензій на будь-яку іншу територію, крім своєї суверенної території... Як я вже сказав, ми готові дати такі гарантії, довгострокові та незворотні гарантії, але ми очікуємо таких самих гарантій від інших», – додав Пашинян.

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Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Для евакуації населення з небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти приймання, заявили у міноборони країни.що Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.