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Пашинян запропонував Азербайджану пакт про ненапад

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пашинян запропонував Азербайджану пакт про ненапад
Нікол Пашинян: «Ми запропонували Азербайджану зробити демілітаризацію кордону, також механізм взаємного контролю над озброєннями»
фото: primeminister.am

Єреван запропонував Баку кілька гарантій безпеки, зокрема дзеркальне відведення військ від адміністративного кордону Вірменської РСР та Азербайджанської РСР, а також механізм взаємного контролю над зброєю

Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим. Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає News.am.

«Ми запропонували Азербайджану зробити демілітаризацію кордону, також механізм взаємного контролю над озброєннями, також підписання пакту про ненапад, якщо виявиться, що підписання мирного договору займе більше часу, ніж очікувалося», – сказав Пашинян.
Він зазначив, що Єреван запропонував Баку кілька гарантій безпеки, зокрема дзеркальне відведення військ від адміністративного кордону Вірменської РСР та Азербайджанської РСР, а також механізм взаємного контролю над зброєю.

«Республіка Вірменія не має претензій на будь-яку іншу територію, крім своєї суверенної території... Як я вже сказав, ми готові дати такі гарантії, довгострокові та незворотні гарантії, але ми очікуємо таких самих гарантій від інших», – додав Пашинян.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Для евакуації населення з небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти приймання, заявили у міноборони країни.що Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.

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Теги: Азербайджан Вірменія

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