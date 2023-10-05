Пашинян офіційно визнав Нагірний Карабах територією Азербайджану

Пашинян підписав декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах

Прем'єр-міністр Вірменії на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії офіційно визнав Карабах територією Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

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Зазначається, що президент Європейської Ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися в Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

«Вони залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км), як зазначено в заявах президента Мішеля від 14 травня та 15 липня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

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Напередодні стало відомо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився взяти участь у зустрічі в Іспанії у Гранаді з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном за участю президента Євроради Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, 19 вересня азербайджанське міноборони оголосило про початок «локальних антитерористичних заходів» на карабаській території.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.

До слова, з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже понад 100 тис. вірмен, які не захотіли жити в регіоні після його повернення під контроль Азербайджану.