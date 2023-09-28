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Невизнана Нагірно-Карабаська республіка припинить своє існування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Невизнана Нагірно-Карабаська республіка припинить своє існування
«Глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування невизнаної республіки
фото з відкритих джерел

Так звана Нагірно-Карабаська республіка з 1 січня 2024 року припиняє своє існування

«Глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року, повідомляє Sputnik Вірменія.

Згідно з указом, виходячи з «пріоритету забезпечення фізичної безпеки та життєвих інтересів народу Арцаха», а також з огляду на домовленість між невизнаною Нагірно-Карабаською республікою («НКР») та Азербайджаном, розпускаються всі держустанови та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні, повідомляє вірменський портал Civilnet.

Також населенню так званої Нагірно-Карабаської республіки, у тому числі тим, хто перебуває за межами «республіки», слід «ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими» Азербайджаном, «з метою прийняття надалі самостійного та індивідуального рішення щодо можливості перебування у Нагірному Карабасі». Указ набув чинності одразу після публікації.

Шахраманян підписав документ у зв'язку з подіями, які «випливають із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року». Цього дня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичної операції» у Нагірному Карабасі.

Зазначимо, 20 вересня Баку та Степанакерт уклали угоду про припинення вогню, яка передбачає виведення вірменських військових, розформування та роззброєння армії невизнаної республіки та виведення військової техніки. Влада Вірменії заперечувала присутність своїх військ у Карабаху.

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Теги: Вірменія Азербайджан Нагірний Карабах

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