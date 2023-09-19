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Військова операція Азербайджану в Карабасі: з’явилась реакція Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Військова операція Азербайджану в Карабасі: з’явилась реакція Росії
Москва проводить контакти з представниками Азербайджану та Вірменії
фото з відкритих джерел

МІД РФ заявило, що «глибоко стривожене» загостренням обстановки у Вірменії 

Сьогодні, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі, і тепер стало відомо, що Росія відмовилася підтримати Вірменію.

РФ «глибоко стривожена» загостренням обстановки в Нагірному Карабасі, про що повідомила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, Москва проводить контакти з представниками Азербайджану та Вірменії, і за їх підсумками опублікує заяву.

Військова операція Азербайджану в Карабасі: з’явилась реакція Росії фото 1

Представниця російського МІД заявила, що до заяв вірменської сторони не варто ставитись серйозно: у жовтні 2020 року прем'єр Нікол Пашинян стверджував, що Карабах ніколи не стане територією Азербайджану. А останні дії Єревана «створюють сприятливий ґрунт для ворожої політики Заходу» стосовно Росії, підкреслила Захарова.

При цьому вона досить дивно висловилась про російських миротворців, які розташовані в Карабасі. За її словами, всі сторони конфлікту повинні… забезпечувати їх безпеку:

Військова операція Азербайджану в Карабасі: з’явилась реакція Росії фото 2

«Карабах. Трагічно, безнадійно і – передбачувано. Влада Вірменії власноруч здала вірменську святиню. Залишилося оголошувати, що не було геноциду вірмен, і місію Пашиняна на цій землі буде виконано. Незавидна доля Юди», – так висловилась пропагандистка Симоньян.

Військова операція Азербайджану в Карабасі: з’явилась реакція Росії фото 3

Радник азербайджанського президента Ікмет Алієв заявив, що місцеве вірменське населення було повідомлено про майбутню операцію через смс-повідомлення. Їм рекомендовано не наближатися до військових об'єктів, які можуть стати легітимною ціллю ураження.

Нагадаємо, міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Теги: Нагірний Карабах Нікол Пашинян Азербайджан Міноборони росія

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