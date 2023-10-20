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Вірменія та Азербайджан затвердили дорожню карту з нормалізації відносин

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вірменія та Азербайджан затвердили дорожню карту з нормалізації відносин
Уздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном розмістять цивільну спостережну місію
фото з відкритих джерел

Для нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією сформована дорожня карта

За європейського посередництва Вірменія та Азербайджан сформували дорожню карту з нормалізації відносин. Про це повідомляє Арменпрес.

Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном

«Я наголосив, що в ході зустрічей між мною та президентом Азербайджану в Брюсселі за посередництвом голови Європейської ради Шарля Мішеля було по суті сформовано дорожню карту миру та нормалізацію відносин між Азербайджаном та Вірменією», – сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на переговорах із литовською прем’єркою Інгрідою Шимоніте. 

Пашинян запевнив, що Вірменія підтверджує прихильність принципам, викладеним в ухвалених документах.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан може почати вторгнення у Вірменію. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.

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Теги: Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян

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