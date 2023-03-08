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Пентагон планує рекордну суму на закупівлю озброєння

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пентагон планує рекордну суму на закупівлю озброєння
$170 млрд Пентагон направить на закупівлю зброї
фото з відкритих джерел

Бюджет Пентагону буде одним із найбільших у мирний час

У бюджеті Пентагону буде передбачено рекордні суми на закупівлю озброєння, а також на його дослідження і розробку. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, з $835 млрд оборонного бюджету $170 млрд направлять на закупівлю зброї, а $145 млрд - на дослідження і розробки. Журналісти зазначають, що обидві суми є рекордними, а сам бюджет Пентагону буде одним із найбільших у мирний час.

«Регулярний бюджет міністерства оборони формується переважно за рахунок ескалації напруженості у відносинах з Китаєм, який у Пентагоні вважають головним потенційним суперником військового лідерства США», – пише Bloomberg.

Анонімне джерело повідомляє, що $13,5 млрд планується виділити на закупку, розробку та модернізацію 83 літаків F-35, також відомо про закупівлю боєприпасів великої дальності для ВПС та ВМС, які можуть бути використані у разі майбутнього конфлікту з Китаєм.

Нагадаємо, 7 грудня Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалив рекордний оборонний бюджет на $847,3 млрд. Він передбачає, в тому числі посилення заходів зі стримування РФ у Європі, підтримку союзників по НАТО й України. У документі передбачається виділення $6 млрд на Європейську ініціативу стримування. Ця програма була започаткована в 2014 році після спроби РФ анексувати Крим.

Теги: Пентагон США озброєння Китай

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