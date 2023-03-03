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Пентагон розкрив, чи дає Україні дані про цілі в Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пентагон розкрив, чи дає Україні дані про цілі в Росії
Пентагон регулярно проводить консультації з українцями щодо правильного застосування обладнання
фото з відкритих джерел

США підкреслюють, що не хочуть воювати з Росією

Офіційний представник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що США не надають українським військовим дані про можливі цілі на території Росії. Про це повідомляє BBC.

У відповідь на запитання журналіста про атаку дронів 28 лютого Райдер сказав, що бачив у ЗМІ заяви російських чиновників про те, що США можуть надавати інформацію щодо таких атак. Однак, за словами Райдера, США таку інформацію не надають.

«Як ми говорили і раніше, ми регулярно проводимо консультації з українцями щодо правильного застосування обладнання, яке ми їм передаємо. Ми бачимо, що вони, як і раніше, зосереджені на захисті своєї батьківщини та боях усередині України. Це все, що я можу сказати», – заявив генерал.

«Можу безперечно сказати, що ідея про те, що США можуть надавати українцям розвіддані для завдання ударів по цілям у Росії – це нісенітниця. Ми не воюємо з Росією і не хочемо воювати з Росією», – додав він.

Нагадаємо, видання Washington Post повідомило, що українські військові використовують дані, передані або підтверджені представниками Пентагону, для нанесення переважної більшості ударів із використанням ракетних систем, які надають США. 

Раніше Райдер, відповідаючи на питання, чи передбачає передача далекобійних ракет GLSDB використання їх для ударів по військових об'єктах РФ у Криму, заявив, що Україна може самостійно вирішувати, які операції проводити для звільнення своїх територій від російських окупантів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що Україні не відомо, що є причиною вибухів у низці регіонів Росії, адже це не її територія. 

Теги: війна росія Пентагон ЗСУ Україна США

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