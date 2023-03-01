Зброя для України залишається в Україні – Пентагон

Наразі немає достовірних доказів того, що американська зброя, яка перенаправляється в Україну, спрямовується в інші країни

Селесте Валландер, голова підкомітету з питань оборони з асигнувань Палати представників США наголосила на тому, що Сполучені Штати не знайшли жодних доказів того, що зброю, яку вони надали Україні, було знайдено за межами України. Про це повідомляє CNN.

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«Натомість ми бачимо, як українські підрозділи на передовій ефективно залучають допомогу з питань безпеки щодня на полі бою», – сказала вона.

Як відомо, США адаптували свою практику підзвітності для бойових умов, щоб уникнути ризику незаконного перенаправлення, додала вона. Інший високопосадовець Пентагону генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що немає жодних повідомлень про зникнення зброї з України, і українцям не в інтересах її позбуватися.

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Нагадаємо, що напередоні в Києві перебувала міністр фінансів США Джанет Єллен.

«Ми чітко заявили, що не будемо терпіти систематичних порушень будь-якою країною запроваджених нами санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити Росію доступу до військового обладнання для ведення цієї війни… Ми дуже чітко заявили китайському уряду та дали зрозуміти китайським компаніям і фінансовим установам, що наслідки порушення цих санкцій будуть дуже серйозними», – акцентувала Джанет Єллен.