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Зброя для України залишається в Україні – Пентагон

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Зброя для України залишається в Україні – Пентагон
фото з відкритих джерел

Наразі немає достовірних доказів того, що американська зброя, яка перенаправляється в Україну, спрямовується в інші країни

Селесте Валландер, голова підкомітету з питань оборони з асигнувань Палати представників США наголосила на тому, що Сполучені Штати не  знайшли жодних доказів того, що зброю, яку вони надали Україні, було знайдено за межами України. Про це повідомляє CNN.

«Натомість ми бачимо, як українські підрозділи на передовій ефективно залучають допомогу з питань безпеки щодня на полі бою», – сказала вона.

Як відомо, США адаптували свою практику підзвітності для бойових умов, щоб уникнути ризику незаконного перенаправлення, додала вона. Інший високопосадовець Пентагону генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що немає жодних повідомлень про зникнення зброї з України, і українцям не в інтересах її позбуватися.

Нагадаємо, що напередоні в Києві перебувала міністр фінансів США Джанет Єллен.

«Ми чітко заявили, що не будемо терпіти систематичних порушень будь-якою країною запроваджених нами санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити Росію доступу до військового обладнання для ведення цієї війни… Ми дуже чітко заявили китайському уряду та дали зрозуміти китайським компаніям і фінансовим установам, що наслідки порушення цих санкцій будуть дуже серйозними», – акцентувала Джанет Єллен.

Теги: США зброя війна

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