Пентагон: Війна в Україні може тривати 2-3 роки
У США не можуть передбачити, скільки часу доведеться допомагати Україні
Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал вважає що війна в Україні може тривати ще два-три роки. Про це він заявив під час слухань у Конгресі США 28 лютого, повідомляють ЗМІ.
За словами чиновника, складно передбачити, наскільки довго доведеться підтримувати Україну у війні, «бо ми не знаємо точну траєкторію розвитку конфлікту… Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може – через два чи три роки. Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба», – наголосив заступник міністра оборони.
Зауважимо, Кал також заявляв, що Росії навряд чи вдасться досягти значних успіхів у війні проти України у найближчий рік. Не вдасться агресорці підкорити державу і протягом весняного наступу.
Нагадаємо, що восени Колін Кал наголошував на тому, що США віддані забезпеченню українців обладнанням, необхідним для підтримки їхньої оборони. «Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що вона не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною», - зазначив тоді Колін Кал.
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