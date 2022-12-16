Сенат ухвалив рекордний оборонний бюджет США: що отримає Україна

Сенат ухвалив оборонний бюджет, що є найбільшим в історії США

Новий оборонний бюджет охоплює $817 млрд на витрати міністерства оборони США

У четвер, 15 грудня, Верхня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт з оборонним бюджетом країни на 2023 фінансовий рік, який передбачає, в тому числі посилення заходів зі стримування РФ у Європі, підтримку союзників по НАТО й України. Тепер документ буде відправлений на підпис главі Білого дому, повідомляє The Hill.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проєкт Закону про оборонний бюджет США (NDAA - 2023) був прийнятий переважною двопартійною більшістю: 83 сенатори проголосували «за», 11 висловилися «проти». Він передбачає виділення на потреби оборони США на $45 мільярдів більше, ніж президент Байден подавав у офіційному запиті до Конгресу. Загалом, новий оборонний бюджет охоплює $817 млрд на витрати міністерства оборони та $30 млрд міністерству енергетики США.

Законопроєкт містить статті з військовою допомогою іншим країнам. Зокрема, $800 млн призначені Україні. Ця сума розглядається окремо від інших багатомільярдних законодавчих актів, які Конгрес США ухвалював після масштабного вторгнення рф в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, в документі передбачається виділення $6 млрд на Європейську ініціативу стримування. Ця програма була започаткована в 2014 році після спроби РФ анексувати Крим.

Цей проєкт оборонного бюджету є найбільшим в історії США.

Нагадаємо, 7 грудня Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки погодив рекордний оборонний бюджет на $847,3 млрд.