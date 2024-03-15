Передача коштів від продажу «Челсі» Україні. Британія заявила про нові кроки

Голова МЗС Британії: Передача коштів від продажу ФК «Челсі» українцям зайняла надто багато часу

Уряд Британії заявив про затримку у перенаправленні коштів від продажу ФК «Челсі» Абрамовича для допомоги постраждалим від російської агресії в Україні, називаючи цей процес «надто довгим». Про це пише видання Independent.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ендрю Мітчелл заявив, що «надто багато часу» потрібно для перенаправлення коштів від продажу ФК «Челсі» російського олігарха Романа Абрамовича для допомоги жертвам війни в Україні. Також урядовець відзначив, що виникли «значні ускладнення», які необхідно вирішити. Але він сказав депутатам, що Управління закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO) хоче вирішити це питання «якнайшвидше».

«Час, витрачений на розморозку цих коштів, надто довгий, і існують значні ускладнення, пов’язані з вивільненням, які стосуються Європейського Союзу та Португалії, а також Британії», досить туманно пояснив урядовець.

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Як пише видання, уряд заявив, що він «оновив енергію», щоб допомогти припинити затримки у отриманні Україною коштів від продажу футбольного клубу «Челсі». Що стане суттєвою допомогою жертвам війни в Україні.

У січні цього року Комітет лордів заявив, що «незрозуміло», що обіцянка олігарха пожертвувати гроші, виручені від продажу жертвам конфлікту, «залишається невиконаною» і що уряд досі не «вирішив проблеми» навколо заморожених активів.



До слова, Роман Абрамович продав «Челсі», яким володів із 2003 року, невдовзі після початку війни Росії проти України. До такого рішення його підштовхнули санкції Великої Британії та ЄС. Угода відбулася у травні 2022 року, після чого було сформовано фонд на чолі з Пенроузом.

Також відомо, що російський олігарх та гаманець Путіна Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі», наполягаючи, щоб частину грошей віддали росіянам, які постраждали від війни.

Проте майже за два роки кошти залишаються замороженими на банківському рахунку через розбіжності між сторонами щодо того, як ці гроші мають бути витрачені. Також Велика Британія заборонила використовувати за межами України кошти, які виручив Фонд допомоги постраждалим від війни від продажу футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича.