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Британія закликала терміново передати Україні гроші Абрамовича від продажу «Челсі»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія закликала терміново передати Україні гроші Абрамовича від продажу «Челсі»
Роман Абрамович продав «Челсі», яким володів із 2003 року, невдовзі після початку війни Росії проти України
фото з відкритих джерел

Абрамовичу, який потрапив під санкції, було дозволено продати «Челсі» тільки за умови, що виручка піде на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям

Комітет Палати лордів британського парламенту закликав уряд терміново домогтися розморожування 2,5 млрд фунтів, які було отримано від продажу російським магнатом Романом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі», які планували витратити на допомогу Україні. Про це пише ВВС з посиланням на доповідь комітету.

«Ми знаходимо незбагненним те, що уряд досі не розв'язав проблему з використанням заморожених коштів від продажу Chelsea FC на підтримку України… Закликаємо уряд застосувати всі юридичні важелі, щоб терміново знайти вихід із цього глухого кута та надати Україні таку потрібну допомогу, яку ми обіцяли, а вона давно вже затримується. Усі кошти мають бути витрачені на територіях, підконтрольних владі України», – йдеться у документі.

Зазначається, що Абрамовичу, який потрапив під санкції, було дозволено продати «Челсі» тільки за умови, що виручка піде на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям. Однак ці гроші досі лежать замороженими в одному з британських банків.

Нагадаємо, російський олігарх та гаманець Путіна Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу «Челсі», наполягаючи, щоб частину грошей віддали росіянам, які постраждали від війни.

Роман Абрамович продав «Челсі», яким володів із 2003 року, невдовзі після початку війни Росії проти України. До такого рішення його підштовхнули санкції Великої Британії та ЄС. Угода відбулася у травні 2022 року, після чого було сформовано фонд на чолі з Пенроузом.

У квітні 2023 року влада Великої Британії отримала 2,9 млрд доларів від Абрамовича, заморозивши їх на британському рахунку. Перешкоди при надсиланні матеріальної допомоги виникли через те, що Абрамович перебуває під санкціями.

Наразі гроші лежать на замороженому Великою Британією банківському рахунку, що належить підконтрольній Абрамовичу компанії Fordstam. Згідно із законодавством королівства, їх можна направити на гуманітарні цілі лише після того, як мільярдер схвалить цю процедуру.

Теги: Велика Британія гроші олігархи

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