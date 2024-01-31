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Зберіг гроші та оголосив себе благодійником. Путінський олігарх провернув в Ізраїлі спецоперацію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зберіг гроші та оголосив себе благодійником. Путінський олігарх провернув в Ізраїлі спецоперацію
Абрамович вирішив зберегти заблоковані кошти
фото із відкритих джерел

Підсанкційний олігарх виграв суд проти банку в Ізраїлі

Підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович виграв судову справу проти банку Mizrahi Tefahot  в окружному суді Тель-Авіва. Про це пише видання Globes. Фінансова установа під приводом санкцій Євросоюзу не передавала його пожертви ізраїльській волонтерській організації Zaka.

За інформацією ЗМІ, суддя зобов'язала банк перевести пожертвування Абрамовича на рахунок волонтерської організації Zaka, яка займається збиранням останків та упізнанням жертв терактів та катастроф. Сума пожертвування становила 8 млн шекелів ($2,1 млн ). Зазначається, що рішення суду набуде чинності через 72 години, оскільки представники Mizrahi Tefahot повідомили і про намір подати апеляцію.

Переведення пожертв Абрамовича було заблоковано банком наприкінці грудня 2023 року. У Mizrahi Tefahot це пояснили тим, що активи бізнесмена перебувають під санкціями Євросоюзу та Великої Британії. При цьому безпосередньо Тель-Авів жодних обмежень щодо російського олігарха взагалі не запроваджував.

У відповідь Абрамович та адвокати Zaka подали позов проти фінансової організації. У документі особливо наголошувалося, що олігарх, будучи громадянином Ізраїлю, багато років тому відкрив рахунок у банку та гроші, які він нібито мав намір направити волонтерам, і гроші вже давно перебували на цьому рахунку.

Раніше стало відомо, що Роман Абрамович перебуває у Туреччині та не відмовляє собі у розкішних ресторанах. Так, він відвідав елітний ресторан у престижному районі Анадолу Хісари у стамбульському окрузі Бейкоз, і залишив щедрі чайові офіціанту.

За інформацією турецького видання SonDakika, до рахунку у 85 тис. (106,2 тис. грн) турецьких лір олігарх дав на чай офіціанту 175 тис лір (218,7 тис. грн). Зазначається, що у ресторані, який Абрамович відвідав разом із двома друзями, його «зустріли як короля». Вишукані страви для компанії готував особисто шеф-кухар. Мільярдер скуштував традиційні делікатеси турецької кухні.благодійником

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Теги: Ізраїль банк гроші суддя роман

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