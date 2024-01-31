Зберіг гроші та оголосив себе благодійником. Путінський олігарх провернув в Ізраїлі спецоперацію

Підсанкційний олігарх виграв суд проти банку в Ізраїлі

Підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович виграв судову справу проти банку Mizrahi Tefahot в окружному суді Тель-Авіва. Про це пише видання Globes. Фінансова установа під приводом санкцій Євросоюзу не передавала його пожертви ізраїльській волонтерській організації Zaka.

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За інформацією ЗМІ, суддя зобов'язала банк перевести пожертвування Абрамовича на рахунок волонтерської організації Zaka, яка займається збиранням останків та упізнанням жертв терактів та катастроф. Сума пожертвування становила 8 млн шекелів ($2,1 млн ). Зазначається, що рішення суду набуде чинності через 72 години, оскільки представники Mizrahi Tefahot повідомили і про намір подати апеляцію.

Переведення пожертв Абрамовича було заблоковано банком наприкінці грудня 2023 року. У Mizrahi Tefahot це пояснили тим, що активи бізнесмена перебувають під санкціями Євросоюзу та Великої Британії. При цьому безпосередньо Тель-Авів жодних обмежень щодо російського олігарха взагалі не запроваджував.

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У відповідь Абрамович та адвокати Zaka подали позов проти фінансової організації. У документі особливо наголошувалося, що олігарх, будучи громадянином Ізраїлю, багато років тому відкрив рахунок у банку та гроші, які він нібито мав намір направити волонтерам, і гроші вже давно перебували на цьому рахунку.

Раніше стало відомо, що Роман Абрамович перебуває у Туреччині та не відмовляє собі у розкішних ресторанах. Так, він відвідав елітний ресторан у престижному районі Анадолу Хісари у стамбульському окрузі Бейкоз, і залишив щедрі чайові офіціанту.

За інформацією турецького видання SonDakika, до рахунку у 85 тис. (106,2 тис. грн) турецьких лір олігарх дав на чай офіціанту 175 тис лір (218,7 тис. грн). Зазначається, що у ресторані, який Абрамович відвідав разом із двома друзями, його «зустріли як короля». Вишукані страви для компанії готував особисто шеф-кухар. Мільярдер скуштував традиційні делікатеси турецької кухні.благодійником