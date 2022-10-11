Столтенберг пояснив, чим перемога України важлива для НАТО
Генсек НАТО попередив, якщо Путін переможе, це буде небезпечним для всього Альянсу
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО. Про це Столтенберг заявив на пресконференції перед міністерською зустріччю НАТО.
«Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас – вразливішими до подальшої російської агресії», – сказав він.
Столтенберг наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту в Україні, «але наша підтримка грає ключову роль», тому Альянсу важливо вчасно поповнювати запаси зброї.
«Очікую, що міністри на зустрічі завтра й післязавтра ухвалять рішення про те, як використовувати процес оборонного планування НАТО, щоб узгодити більш амбітні цілі для різноманітних цілей, пов’язаних із поповненням запасів», – сказав він.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після масованої ракетної атаки Росії проти України 10 жовтня заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно.
Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс ініціює екстрений саміт країн-членів НАТО через ракетні удари Росії по Україні.
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Внаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становить 19 осіб, травмовано 97 осіб.
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