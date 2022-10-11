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Столтенберг пояснив, чим перемога України важлива для НАТО

Надія Клочко
glavcom.ua
Столтенберг пояснив, чим перемога України важлива для НАТО
Генсек НАТО наголосив на важливості підтримки України
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО попередив, якщо Путін переможе, це буде небезпечним для всього Альянсу

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО. Про це Столтенберг заявив на пресконференції перед міністерською зустріччю НАТО.

«Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас – вразливішими до подальшої російської агресії», – сказав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту в Україні, «але наша підтримка грає ключову роль», тому Альянсу важливо вчасно поповнювати запаси зброї.

«Очікую, що міністри на зустрічі завтра й післязавтра ухвалять рішення про те, як використовувати процес оборонного планування НАТО, щоб узгодити більш амбітні цілі для різноманітних цілей, пов’язаних із поповненням запасів», – сказав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після масованої ракетної атаки Росії проти України 10 жовтня заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно.

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс ініціює екстрений саміт країн-членів НАТО через ракетні удари Росії по Україні. 

Росія масовано обстріляла міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України  зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Внаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становить 19 осіб, травмовано 97 осіб.

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Теги: Україна Єнс Столтенберг війна НАТО

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