Масований обстріл України: Ліз Трасс ініціює самміт країн-членів НАТО

Глава британського уряду виступить із закликом до НАТО у вівторок на зустрічі лідерів держав Групи семи (G7)

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс ініціює екстрений самміт країн - членів НАТО через ракетні удари Росії по Україні. Про це повідомляє Reuters.

Також Ліз Трасс має намір попросити європейських політиків посилити санкційний тиск на Росію та більш активно підтримувати Україну у війні з РФ.

«Володимир Путін мобілізував додаткові війська і виступив з ядерними погрозами після контрнаступів України з поверненням собі цілих території на сході країни. Тож зі своєї сторони ми не повинні ні на йоту ослаблювати своє рішення допомогти їм перемогти», – сказала Трасс.



Трасс підкреслила, що російські ракетні удари по громадським об'єктам України – неприпустимі.



Раніше прем'єр Британії Ліз Трасс заявила, що британський уряд «ніколи не визнає Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей нічим іншим, окрім як територією України».

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.